Описание товара

Принтер лазерный монохромный Xerox Phaser 3052 NI (A4)

Формат: А4;

Скорость: 26 стр/мин;

Разрешение: 4800x600 dpi;

Нагрузка: 30000 стр/мес. Высокая производительность



Новое компактное устройство отличается производительностью, бесшумностью работы и высокой надежностью. За счет высокой скорости печати 26 стр/мин, быстрого вывода первой страницы (от 8,5 секунд), мощному процессору (600 MHz) и увеличенному объему памяти (256 Мб), вы делаете работу быстрее, уделяя больше внимания основным обязанностям.



Удобство эксплуатации



Объем лотков для бумаги в 250 листов, позволит вам реже тратить время на пополнение запасов бумаги в устройстве. Модель также оснащена такими интерфейсами, как Ethernet, Wi-Fi и USB, поэтому к ним могут легко подключаться как отдельные пользователи, так и рабочая группа. Печать документов с портативных устройств Apple и Android, благодаря встроенной поддержке технологии Apple® AirPrint™ и Xerox® PrintBack, позволит пользователям распечатывать электронные письма или важные документы непосредственно с мобильного устройства, а также отправлять документы на печать, где бы они не находились.