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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              10 980

              Принтер лазерный монохромный Xerox Phaser 3052 NI (A4)

              Телефон
              +73432435210
              Продавец
              УЦПТ-сервис
              0
              Описание товара
              Принтер лазерный монохромный Xerox Phaser 3052 NI (A4)
              Формат: А4;
              Скорость: 26 стр/мин;
              Разрешение: 4800x600 dpi;
              Нагрузка: 30000 стр/мес. Высокая производительность

              Новое компактное устройство отличается производительностью, бесшумностью работы и высокой надежностью. За счет высокой скорости печати 26 стр/мин, быстрого вывода первой страницы (от 8,5 секунд), мощному процессору (600 MHz) и увеличенному объему памяти (256 Мб), вы делаете работу быстрее, уделяя больше внимания основным обязанностям.

              Удобство эксплуатации

              Объем лотков для бумаги в 250 листов, позволит вам реже тратить время на пополнение запасов бумаги в устройстве. Модель также оснащена такими интерфейсами, как Ethernet, Wi-Fi и USB, поэтому к ним могут легко подключаться как отдельные пользователи, так и рабочая группа. Печать документов с портативных устройств Apple и Android, благодаря встроенной поддержке технологии Apple® AirPrint™ и Xerox® PrintBack, позволит пользователям распечатывать электронные письма или важные документы непосредственно с мобильного устройства, а также отправлять документы на печать, где бы они не находились.
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