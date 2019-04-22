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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              7 530

              Принтер светодиодный монохромный Xerox Phaser 3020 BI (A4)

              Телефон
              +73432435210
              Продавец
              УЦПТ-сервис
              0
              Описание товара
              Принтер светодиодный монохромный Xerox Phaser 3020 BI (A4)
              Формат: А4;
              Скорость: 20 стр/мин;
              Разрешение: 1200x1200 dpi;
              Нагрузка: 15000 стр/мес.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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