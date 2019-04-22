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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              2 225 000

              4320-1112-61М Код модели на сайте: 505

              Телефон
              +79123208855
              Продавец
              ТД Урал-Бест
              0
              Описание товара
              4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст. Пневматический привод управления раздаточной коробки
              Пневматический привод управления стояночным тормозом
              Пневматический привод тормозной системы
              Предпусковой подогреватель двигателя
              Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
              Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
              Антиблокировочная система тормозов (АБС)
              Дополнительный топливный бак
              Ремни безопасности
              Тахограф (кроме шасси)
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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