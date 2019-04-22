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BEGETON | ART
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ТД Урал-Бест
4320-1112-61М Код модели на сайте: 505
Добавлено
22.04.2019
2 225 000
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4320-1112-61М Код модели на сайте: 505
Телефон
+79123208855
Продавец
ТД Урал-Бест
0
Описание товара
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст. Пневматический привод управления раздаточной коробки
Пневматический привод управления стояночным тормозом
Пневматический привод тормозной системы
Предпусковой подогреватель двигателя
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Дополнительный топливный бак
Ремни безопасности
Тахограф (кроме шасси)
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