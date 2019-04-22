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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              3 800

              Самокат TROLO MINI UP Цвет Синий

              Телефон
              +78007759448
              Продавец
              BeFit
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              Описание товара
              Самокат TROLO MINI UP - детский трехколесный самокат с регулируемой ручкой, устойчивый и надежный. Наклоняя рулевую стойку в ту или иную сторону колеса автоматически будут поворачивать в ту же сторону, поэтому этот самокат для самых маленьких достаточно быстро будет освоен. А, необычайно, легкий вес самоката в 1,5 кг., позволит перенести его через препятсвие без помощи взрослых. Простота конструкции, не требующая особого ухода, не отберет у Вас лишнего времени, а его легкость и маневренность принесет Вашему малышу массу восторга. Поставляется в собранном виде, достаточно вставить руль до щелчка.Особенности:яркий дизайн rainbow,нескользящая платформа,рама стекловолокно + пластик + алюминий,жесткость колес 82А,тормоз ножной,травмобезопасные грипсы с защитной подушечкой,рекомендованный возраст 1,5-2 года,максимальная нагрузка 20 кг.Габариты и вес:размер передних колес 120 мм,размер задних колес 70 мм,ширина руля 270 мм,высота руля 520-710 мм,длина платформы для ноги 290 мм,ширина платформы 130 мм,длина самоката 550 мм,вес самоката 1,5 кг,вес в упаковке 2,3 кг.
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