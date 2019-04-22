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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              3 000

              Самокат Razor Lil Kick

              Телефон
              +78007759448
              Продавец
              BeFit
              0
              Описание товара
              Самокат Razor Lil Kick - прочная платформа, низкорасположенная дека. Самокат из стальной рамы в розовом цвете. Ручки с травмобезопасными грипсами. Самокат оснащен тремя колесами для более комфортной езды малышей. Также отличительной особенностью данной модели самоката, является широкая дека, на которой Вашему ребенку будет удобно стоять и ехать.Особенности:яркий дизайн,нескользящая платформа,рама сталь,травмобезопасные грипсы,колеса из PVC,мягкая подушка на руле,рекомендованный рост от 95 см,максимальная нагрузка 20 кг.Габариты и вес:габариты упаковки, ДхШхВ:  48х34х13 см,высота руля от пола 67 см,высота руля от платформы 58 см,вес самоката 2,7 кг.Гарантия 90 дней
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