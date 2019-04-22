Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              3 900

              Самокат Tiumf Active HT 02 205 Цвет Синий

              Телефон
              +78007759448
              Продавец
              BeFit
              0
              Описание товара
              Самокат Tiumf Active HT 02-205 - самокат с колесами 205 мм имеет прочную, алюминиевую платформа без острых углов, низкорасположенную дека и автоматическую защита от случайного складывания. Самокат для города взрослым и подросткам. Благодаря телескопической ручке, поднимающейся до 95 см и максимальной нагрузке на самокат до 100 кг. Самокат легко разбирается и собирается в считанные секунды, благодаря запатентованной системе складывания. Самокат оснащен литыми большими по размеру PU колесами и подшипниками профессионального класса ABEC-7 Chrome, все это дает более комфортное катание, легкое преодоление препятствий, гашение вибрации при езде по плитке и лучший накат.Особенности:платформа из алюминия,яркий дизайн,литые PU колеса,жесткость колес 82А,пластиковые диски,нескользящая платформа,усиленная рама,усиленный крепеж для лучшей фиксации ручек, что предотвращает люфт,подшипники ABEC-7,быстрая система складывания,ремень для переноски,подножка,тормоз на заднем колесе,травмобезопасные амортизирующие грипсы,рост от 125 до 176 см,максимальная нагрузка 100 кг.Габариты и вес:размер передних колес 205 мм,размер задних колес 205 мм,регулируемая ручка  от 76 до 96 см.,ширина руля 34 см,ширина деки 12 см,длина деки 57 см,вес самоката 3,5 кг,Гарантия 90 днейКупить самокат в Москве можно в нашем магазине официальном дилере Триумф Актив.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store