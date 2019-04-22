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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              4 300

              Самокат Triumf Active PT230 Цвет Фиолетовый

              Телефон
              +78007759448
              Продавец
              BeFit
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              Описание товара
              Самокат Triumf Active PT230 - для детей и взрослых. Отличное решение для прогулок на свежем воздухе. Высококачесвенные подшипники, установленные на самокате Triumf Active, обеспечат бесшумную работу и прослужат Вам долгие годы. Купить самокат Triumf Active PT230 значит подарить себе и близким море радости и позитива.Особенности: Цветовое исполнение: желтый, красный, фиолетовый, синий,Задний ножной тормоз,Клиренс: 7 см,Установлена подножка.Подшипники ABEC-7Максимальный вес пользователя 100 кг.Габариты и вес:Ширина ручек: 43 см,Высота руля: 85-103 см,Длина деки: 54 см,Ширина деки: 12 см,Платформа для ноги: 34 см,В сложенном виде: 88 см,Размер коробки: 66х40х13 см,Вес в упаковке: 4,8 кг,Вес без упаковки: 4,2 кг.
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