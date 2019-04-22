Самокат детский трюковый Madd Gear Kick Pro

Описание товара

Трюковые самокаты Madd Gear серии"Kick Range" - качественный экстрим, доступный каждому! Kick Pro ("Мастер выкрутасов") - Супер-качество от профессионального бренда. Трюковые самокаты серий"Kick Range" и"Whip Range" - это более доступная линейка Madd Gear, созданная для массового рынка. Вы можете взять любой трюковый самокат и быть уверенными на 100% в качестве продукта. Самокаты"Madd Gear" продаются по всему миру и прошли все самые требовательные тесты на безопасность и прочность. Компания Madd Gear начала выпускать трюковые самокаты в 2002 году одной из первых и делает это успешно уже 16 лет!Что крайне важно - наконец-то трюковые самокаты стали еще и доступны по цене для каждого! Компания Madd Gear вложила в создание доступных линеек весь свой опыт в области трюковых самокатов, разумно управляя издержками. Эти трюковые самокаты закрывают почти все потребности райдера за минимальные деньги, причем без компромисса по качеству.Особенности:для детей 6 + (рост 109 - 129 см),материал - двойной спрессованный сплав алюминия (алой),рукоятки в стиле"спрут",стальная безрезьбовая вилка с фигурной резкой,герметичный безрезьбовой головной узел,покраска с помощью порошкового напыления (эффект выцветания на стикере),колеса 100 мм с сердцевинами из алюминиевого сплава,подшипники ABEC-7 собственного производства,композитный гибкий тормоз"Madd Gear",фирменный дизайн"Madd gear" на деке, руле, колесах.Габариты и вес:развернутый вверх руль (56x46 см),высота от пола до руля - 77.5 см,плоская платформа-дека 49.5х10.1 см,площадка для ног - 34 см,Гарантия 12 месяцев