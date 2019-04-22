Самокат детский трюковый Madd Gear Kick Extreme Цвет Черно Красный

Описание товара

Трюковые самокаты Madd Gear серии"Kick Range" - качественный экстрим, доступный каждому! Kick Extreme (Фанат Экстрима) - Трюковые самокаты серий"Kick Range" и"Whip Range" - это более доступная линейка Madd Gear, созданная для массового рынка. Вы можете взять любой трюковый самокат и быть уверенными на 100% в качестве продукта. Самокаты"Madd Gear" продаются по всему миру и прошли все самые требовательные тесты на безопасность и прочность. Компания Madd Gear начала выпускать трюковые самокаты в 2002 году одной из первых и делает это успешно уже 16 лет! Что крайне важно - наконец-то трюковые самокаты стали еще и доступны по цене для каждого! Компания Madd Gear вложила в создание доступных линеек весь свой опыт в области трюковых самокатов, разумно управляя издержками. Эти трюковые самокаты закрывают почти все потребности райдера.Особенности:для детей от 8 лет с ростом от 123 см и выше,материал - двойной спрессованный сплав алюминия (алой),развернутый вверх экстра-широкий руль из легированной стали,широкие рукоятки 13 см с пластиковыми наконечниками, обеспечивающие плотный контакт и обхват рукой (Grind Grips),стальная безрезьбовая вилка с фигурной резкой,герметичный литой головной узел,желобчатая вогнутая плоская дека"Flat Pro",покраска с помощью порошкового напыления,колеса 110 мм с сердцевинами из алюминиевого сплававысокоточные подшипники ABEC-7 собственного производства,композитный гибкий тормоз"Madd Gear",фирменный дизайн"Madd gear" на деке, ручке, колесах.Габариты и вес:руль 58х51 см,широкие рукоятки 13 см,высота руля от пола - 78.7 см, дека 10.1 см в ширину, 49.5 см в длину, место для ноги 34 смГарантия 12 месяцев