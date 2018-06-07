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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.06.2018
              4 600 000

              Квартира

              Телефон
              89276881993
              Продавец
              ОТ и ДО
              0
              Описание товара

              Продается трехкомнатная квартира на улице Молодогвардейская. Общая площадь 64,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный.

              Окна пластиковые, на три стороны, , квартира не угловая,2

              балкона застеклены (дерево). Состояние очень хорошее,

              кондиционер, потолки и стены ровные.

              Тихий двор, не проездной, хорошие соседи. Во дворе детская площадка. Удобное расположение: рядом с исиорическим центром

              города, , до набережной,

              - 10 минут ходьбы, удобная развязка , трамвайная линия, остановка автобуса и магазины в шаговой доступности.

              Рядом

              школы и детские сады, Строительный университет, старый корпус СГАУ, Самарская площадь.

              Торг уместен.

              Заезжай и живи! ! !

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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