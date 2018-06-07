Описание товара

Продается трехкомнатная квартира на улице Молодогвардейская. Общая площадь 64,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный.

Окна пластиковые, на три стороны, , квартира не угловая,2

балкона застеклены (дерево). Состояние очень хорошее,

кондиционер, потолки и стены ровные.

Тихий двор, не проездной, хорошие соседи. Во дворе детская площадка. Удобное расположение: рядом с исиорическим центром

города, , до набережной,

- 10 минут ходьбы, удобная развязка , трамвайная линия, остановка автобуса и магазины в шаговой доступности.

Рядом

школы и детские сады, Строительный университет, старый корпус СГАУ, Самарская площадь.

Торг уместен.

Заезжай и живи! ! !