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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              5 990

              Самокат Scoot&Ride HighwayKick 1 Цвет Малиново Розовый

              Телефон
              +78007759448
              Продавец
              BeFit
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              Описание товара
              Scoot&Ride HighwayKick 1 - в данном инновационном продукте слились многие преимущества: стильный и современный европейский дизайн, функциональность, качественные материалы, безопасность. Highway Kick получил сертификат соответствия европейской безопасности EN71 и прошел множество международных тестов на качество. Сиденье не нужно куда-то убирать или носить в руках! Оно переворачивается вверх и становится частью рулевой колонки самоката, а рукоятки отщелкиваются и устанавливаются в верхнюю часть сиденья, что добавляет ему необычного, эффектного дизайна и сразу выделяет среди многих других. Это первый трехколесный самокат для детей от одного года (в режиме каталки)!Без специального инструмента он превращается из каталки-балансира в самокат!Особенности:сидение переворачивается вверх и становится частью рулевой колонкипервый трехколесный самокат для детей от одного года имеет самое низкое расстояние между полом и сиденьем, подходящее для детей от 12 месяцевесть три положения высоты сиденья (и ручки самоката)самокат и каталка имеют модную систему поворотов с помощью наклоновимеет уникальную функцию: “Anti-tip-over” (специальный стоппер-блокиратор)для детей от 1 до 5 лет,максимальный вес пользователя 20 кг на сиденье, 50 кг на платформу самокатаГабариты и вес:габариты, ДхШхВ: 58 х 27 х 29 см,минимальная высота сиденья 22 см., максимальная 29 см,высота руля от 57 до 64 см.вес 2.8 кг кг,вес в упаковке 3,7 кг.Гарантия 6 месяцев
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