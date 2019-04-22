Самокат Scoot&Ride HighwayKick 1 Цвет Малиново Розовый

Описание товара

Scoot&Ride HighwayKick 1 - в данном инновационном продукте слились многие преимущества: стильный и современный европейский дизайн, функциональность, качественные материалы, безопасность. Highway Kick получил сертификат соответствия европейской безопасности EN71 и прошел множество международных тестов на качество. Сиденье не нужно куда-то убирать или носить в руках! Оно переворачивается вверх и становится частью рулевой колонки самоката, а рукоятки отщелкиваются и устанавливаются в верхнюю часть сиденья, что добавляет ему необычного, эффектного дизайна и сразу выделяет среди многих других. Это первый трехколесный самокат для детей от одного года (в режиме каталки)!Без специального инструмента он превращается из каталки-балансира в самокат!Особенности:сидение переворачивается вверх и становится частью рулевой колонкипервый трехколесный самокат для детей от одного года имеет самое низкое расстояние между полом и сиденьем, подходящее для детей от 12 месяцевесть три положения высоты сиденья (и ручки самоката)самокат и каталка имеют модную систему поворотов с помощью наклоновимеет уникальную функцию: “Anti-tip-over” (специальный стоппер-блокиратор)для детей от 1 до 5 лет,максимальный вес пользователя 20 кг на сиденье, 50 кг на платформу самокатаГабариты и вес:габариты, ДхШхВ: 58 х 27 х 29 см,минимальная высота сиденья 22 см., максимальная 29 см,высота руля от 57 до 64 см.вес 2.8 кг кг,вес в упаковке 3,7 кг.Гарантия 6 месяцев