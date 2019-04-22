Описание товара

Самокат Action CMS125 - прочная, усиленная платформа без острых углов, низкорасположенная дека, автоматическая защита от случайного складывания. Воспользоваться самокатом могут не только подростки, но также и их родители, благодаря телескопической ручке и максимальной нагрузке в 50 кг. Самокат легко разбирается и собирается в считанные секунды. Самокат оснащен бОльшими по диаметру колесами для более комфортной и скоростной езды и подшипниками класса ABEC-5.Особенности:яркий дизайн,нескользящая платформа,рама алюминий,подшипники ABEC-5,тормоз ножной,регулируемый руль,травмобезопасные грипсы,рекомендованный рост от 110 см,максимальная нагрузка 50 кг.Габариты и вес:размер передних колес 125 мм,размер задних колес 125 мм,длина платформы для ноги 480 мм,ширина платформы 100 мм,длина самоката 630 мм,вес самоката 2.3 кг.