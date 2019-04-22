Самокат трюковый Madd Gear Rascal Цвет Синий

Описание товара

Трюковые самокаты Madd Gear серии"Kick Range" - качественный экстрим, доступный каждому! Rascal (Перекати-поле) - для детей 4 +, материал - сплав алюминия (алой), развернутый в верх руль (высота - 20 дюймов, ширина - 16 дюймов), рукоятки в стиле"спрут", стальная безрезьбовая вилка с фигурной резкой, безрезьбовой головной узел, укороченная про-дека (размер 17х4 дюймов, место под ногу 11 дюймов), покраска с помощью порошкового напыления, колеса 100 мм с нейлоновыми сердцевинами и подшипниками ABEC-5 собственного производства, композитный гибкий тормоз Madd Gear, фирменный дизайн Madd gear на деке, руле, колесах.Доступная крутизнаЧто крайне важно - наконец-то трюковые самокаты стали еще и доступны по цене для каждого! Компания Madd Gear вложила в создание доступных линеек весь свой опыт в области трюковых самокатов, разумно управляя издержками. Эти трюковые самокаты закрывают почти все потребности райдера за минимальную цену без компромисса в качестве. Трюковые самокаты серий"Kick Range" и"Whip Range" - это более доступная линейка Madd Gear, созданная для массового рынка. Вы можете взять любой трюковый самокат и быть уверенными на 100% в качестве продукта. Самокаты Madd Gear продаются по всему миру и прошли все самые требовательные тесты на безопасность и прочность. Компания Madd Gear начала выпускать трюковые самокаты в 2002 году одной из первых и делает это успешно уже 16 лет!Особенности:возраст 4+,трюковый самокат,Максимальный вес пользователя 70 кг.Габариты и вес:высота руля, дюймов 20,ширина руля, дюймов 16,дека, дюймов: 17х14,место под ногу, дюймов 11,Гарантия 12 месяцев.