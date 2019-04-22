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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
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              Герметизирующие материалы Бренд:САЗИ

              Телефон
              +73512489479
              Продавец
              СтройТорг
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              Описание товара
              Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства. Преимущества
              Обладает высокой пароизоляцией;
              применим при отрицательных температурах;
              обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу;
              устойчив к деформационным воздействиям;
              удобен при нанесении.

              Применение
              Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%.

              Хранение. Транспортировка:

              Гарантийный срок хранения 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должна превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.

              Меры безопасности:

              Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем. Не взрывоопасен.
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