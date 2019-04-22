Герметизирующие материалы Бренд:САЗИ

Описание товара

Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства. Преимущества

Обладает высокой пароизоляцией;

применим при отрицательных температурах;

обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу;

устойчив к деформационным воздействиям;

удобен при нанесении.



Применение

Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%.



Хранение. Транспортировка:



Гарантийный срок хранения 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должна превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.



Меры безопасности:



Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем. Не взрывоопасен.