Герметизирующие материалы Бренд:САЗИ

Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства. Преимущества Обладает высокой пароизоляцией; применим при отрицательных температурах; обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу; устойчив к деформационным воздействиям; удобен при нанесении.
Применение Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%.
Хранение. Транспортировка:
Гарантийный срок хранения 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должна превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.
Меры безопасности:
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем. Не взрывоопасен.