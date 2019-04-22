Системы ПВХ профилей KBE

KBE_Engine – доступная альтернатива системе KBE_Etalon, созданная конструкторами KBE в ответ на потребность рынка в доступной 58 мм системе.
Экологичность: Профиль KBE производится по уникальной технологии greenline. Не содержащие свинец окна KBE рекомендованы для установки в детских и лечебнопрофилактических учреждениях. Экологическая безопасность окон соответствует международному стандарту экомаркировки «Листок жизни». Немецкое качество: Стабильность качества каждой партии продукции обеспечивается благодаря современному оборудованию и соблюдению всех технологических требований концерна profne GmbH. Тепло: Окна KBE_Engine обладают высоким уровнем теплоизоляции, что позволит Вам избавиться от сквозняков и сохранить тепло в Вашем доме. Защита от шума: Окна с отличной защитой от шума. Тишина и комфорт Вам гарантированы! Краткие технические характеристики системы KBE_Engine:
Монтажная ширина - 58 мм Максимальная толщина стеклопакета - 34 (50 1)) мм Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3 Возможность комбинации с"широкой рамой"2) - Да Морозостойкость - до -60оС Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см Удаление фурнитурного паза - 9 мм Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт - 0,70 Герметичность контуров уплотнения3) - соответствуют классу А ГОСТ 23166-99 Долговечность (условных лет) - более 40 лет Цвет уплотнителя в стандартном исполнении - черный Экологичность greenline (без свинца!)4)
1) - с использованием расширителя фальца; 2) - решение проблемы «мостиков холода» у холодных типов стен; 3) - проверялась при температурах до -45оС с выдержкой оконного блока в испытательной камере в течение 7 суток; 4) - профиль рекомендован к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.