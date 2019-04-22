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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
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              Системы ПВХ профилей KBE

              Телефон
              +73512489479
              Продавец
              СтройТорг
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              Описание товара
              KBE_Engine – доступная альтернатива системе KBE_Etalon, созданная конструкторами KBE в ответ на потребность рынка в доступной 58 мм системе.

              Экологичность: Профиль KBE производится по уникальной технологии greenline. Не содержащие свинец окна KBE рекомендованы для установки в детских и лечебнопрофилактических учреждениях. Экологическая безопасность окон соответствует международному стандарту экомаркировки «Листок жизни».
              Немецкое качество: Стабильность качества каждой партии продукции обеспечивается благодаря современному оборудованию и соблюдению всех технологических требований концерна profne GmbH.
              Тепло: Окна KBE_Engine обладают высоким уровнем теплоизоляции, что позволит Вам избавиться от сквозняков и сохранить тепло в Вашем доме.
              Защита от шума: Окна с отличной защитой от шума. Тишина и комфорт Вам гарантированы!
              Краткие технические характеристики системы KBE_Engine: 

              Монтажная ширина - 58 мм 
              Максимальная толщина стеклопакета - 34 (50 1)) мм
              Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3
              Возможность комбинации с"широкой рамой"2) - Да
              Морозостойкость - до -60оС
              Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см
              Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см
              Удаление фурнитурного паза - 9 мм 
              Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт - 0,70
              Герметичность контуров уплотнения3) - соответствуют классу А
              ГОСТ 23166-99
              Долговечность (условных лет) - более 40 лет
              Цвет уплотнителя в стандартном исполнении - черный
              Экологичность greenline (без свинца!)4)


              1) - с использованием расширителя фальца;
              2) - решение проблемы «мостиков холода» у холодных типов стен;
              3) - проверялась при температурах до -45оС с выдержкой оконного блока в испытательной камере в течение 7 суток;
              4) - профиль рекомендован к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
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