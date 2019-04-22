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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
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              Cosmofen 60 - очиститель не растворяющий.

              Телефон
              +73512489479
              Продавец
              СтройТорг
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              Описание товара
              Применяется в профессиональном производстве для очистки анодированного и окрашенного алюминия, профилей из полиуретана, а также используется для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, свежих остатков полиуретановой пены и герметиков.

              Указания при переработке: очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок. При сильном загрязнении пользоваться COSMOKLAR очистительным молочком, следуя указаниям в технических характеристиках. Важные указания: Окрашенные поверхности как правило не растворяются COSMOFEN 60, тем не менее из-за многообразности материалов и рецептур красителей рекомендуется провести соответствующее тестирование на устойчивость поверхностей к воздействию очистителя. Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это также может указывать на плохое качество лака, в этом случае проконсультируйтесь у производителя лака/краски.

              Хранение: COSMOFEN 60 хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, в сухом помещении при температурах от +150C до +250C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения составляет 12 месяцев.
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