Cosmofen 60 - очиститель не растворяющий.

Описание товара

Применяется в профессиональном производстве для очистки анодированного и окрашенного алюминия, профилей из полиуретана, а также используется для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, свежих остатков полиуретановой пены и герметиков.



Указания при переработке: очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок. При сильном загрязнении пользоваться COSMOKLAR очистительным молочком, следуя указаниям в технических характеристиках. Важные указания: Окрашенные поверхности как правило не растворяются COSMOFEN 60, тем не менее из-за многообразности материалов и рецептур красителей рекомендуется провести соответствующее тестирование на устойчивость поверхностей к воздействию очистителя. Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это также может указывать на плохое качество лака, в этом случае проконсультируйтесь у производителя лака/краски.



Хранение: COSMOFEN 60 хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, в сухом помещении при температурах от +150C до +250C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения составляет 12 месяцев.