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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
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              Пена профессиональная

              Телефон
              +73512489479
              Продавец
              СтройТорг
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              Описание товара
              Высокопроизводительная однокомпонентная полиуретановая пена, предназначенная для работы в диапазоне температур от +5°С до +35 °С.
              YELLOW 65 LITE - облегченный вариант пены с выходом до 65 литров. . За счет уникальной формулы сохраняется повышенный выход. Объем выхода меньше, чем RED и GOLD.
              Пена применяется для уплотнения монтажа окон и дверей, заполнения пустот, щелей, герметизации стыков; обеспечения тепло- и звукоизоляции; монтажа строительных конструкций.

              СВОЙСТВА:
              Затвердевает в диапазоне от +5 °С до +35 °С.
              Сохраняет характеристики в условиях низкой влажности окружающей среды.
              Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
              Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена).
              Отличается низким влагопоглощением.
              Выход пены более 65 л (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха).
              Образование поверхностной пленки: 10 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %).
              Время обработки: 45 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %).
              Содержит замедлитель горения.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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