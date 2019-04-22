Пена профессиональная

Описание товара

Высокопроизводительная однокомпонентная полиуретановая пена, предназначенная для работы в диапазоне температур от +5°С до +35 °С.

YELLOW 65 LITE - облегченный вариант пены с выходом до 65 литров. . За счет уникальной формулы сохраняется повышенный выход. Объем выхода меньше, чем RED и GOLD.

Пена применяется для уплотнения монтажа окон и дверей, заполнения пустот, щелей, герметизации стыков; обеспечения тепло- и звукоизоляции; монтажа строительных конструкций.



СВОЙСТВА:

Затвердевает в диапазоне от +5 °С до +35 °С.

Сохраняет характеристики в условиях низкой влажности окружающей среды.

Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена).

Отличается низким влагопоглощением.

Выход пены более 65 л (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха).

Образование поверхностной пленки: 10 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %).

Время обработки: 45 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %).

Содержит замедлитель горения.