3х комнатная квартира

Описание товара

Продается трехкомнатная квартира на проспекте Ленина. Общая площадь 70,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раздельный. Есть гардеробная

Окна пластиковые, на две стороны, во двор и на проспект, квартира не угловая, балкон застеклен (дерево). Состояние обычное, жилое, в спальне кондиционер, потолки и стены ровные.

. Тихий двор, не проездной, хорошие соседи. Во дворе детская площадка. Очень удобное расположение:центр города, м. Алабинская - 3 минут ходьбы, Набережная, Ладья, Кин Ап - 8 минут ходьбы, удобная развязка, позволяющая с легкостью добраться до любой точки города, трамвайная линия, остановка автобуса 150 м.

Рядом

школы и детские сады, торговый центр Звезда, Айсберг, площадь Героев 21 армии. В шаговой доступности так же магазины, гипермаркет Магнит.

Торг возможен.

Заезжай и живи! ! !