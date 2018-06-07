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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.06.2018
              5 900 000

              3х комнатная квартира

              Телефон
              89276881993
              Ключевые слова:
              квартира
              Продавец
              ОТ и ДО
              0
              Описание товара

              Продается трехкомнатная квартира на проспекте Ленина. Общая площадь 70,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раздельный. Есть гардеробная

              Окна пластиковые, на две стороны, во двор и на проспект, квартира не угловая, балкон застеклен (дерево). Состояние обычное, жилое, в спальне кондиционер, потолки и стены ровные.

              . Тихий двор, не проездной, хорошие соседи. Во дворе детская площадка. Очень удобное расположение:центр города, м. Алабинская - 3 минут ходьбы, Набережная, Ладья, Кин Ап - 8 минут ходьбы, удобная развязка, позволяющая с легкостью добраться до любой точки города, трамвайная линия, остановка автобуса 150 м.

              Рядом

              школы и детские сады, торговый центр Звезда, Айсберг, площадь Героев 21 армии. В шаговой доступности так же магазины, гипермаркет Магнит.

              Торг возможен.

              Заезжай и живи! ! !

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