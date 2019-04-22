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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              3 000

              Баки для воды

              Телефон
              +79126003949
              Продавец
              Стройсистем
              0
              Описание товара
              60 литров ( стандарт) размер 500*500*250 . 1.2мм-3000 1.5мм-3500 В наличии и под заказ , производство .Также изготавливаем по чертежам заказчика
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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