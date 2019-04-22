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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              4 000

              Тара, банки, ящики под строительные смеси

              Телефон
              +79126003949
              Продавец
              Стройсистем
              0
              Описание товара
              Тара, банки, ящики под строительные смеси, растворы и сыпучие материалы для строительства и ремонта, 0.25 м3-4000 руб., 0.5м3- 6000 руб, 1м3-11000 руб, 2 м3-21000 руб
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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