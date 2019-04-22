Печи для бань от производителя

Описание товара

Наше производство производит не дорогие с высоким КПД печи, зарекомендовавшие себя более 20 лет своим качеством, от всех наших клиентов только положительные отзывы.

Все цены на печи с баком для воды в комплекте.

Также производим печи по чертежам заказчика с внесением всех пожеланий.



Печь для бани малая каменка с право- с лево

Ширина-350

Высота-650

Длина-600

Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм.

Труба спереди - сзади, бак с право-с лево.

Цена печи:металл 6мм -11000 р. (с баком для воды) без бака- 9000 р.



Печь для бани большая каменка по середине

Ширина-350

Высота-750

Длина-650

Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм.

Труба спереди - сзади, бак с право- с лево

Цена печи:толщина металла

6 мм. - 11000 р. (.с баком для воды) без бака 9000

8 мм. - 14000 р. ( с баком для воды ) без бака 12000

10 мм. - 16000 р. ( с баком для воды ) без бака 14000



Печь с выносом топки на 150 – 300 мм

Труба спереди- сзади, бак с право- с лево.

Цена печи: толщина меттала

6 мм. - 12500 р.( с баком для воды ) без бака 10500

8 мм. - 16500 р. ( с баком для воды ) без бака 14500

10 мм. - 18500 р. ( с баком для воды ) без бака 16500



Печь с баком для воды с верху

Труба через бак (самовар) так же спереди либо сзади бака.

Каменка возможна с права – с лева – сзади.

Толщина бака 1,5 мм.

Цена печи:толщина металла

6 мм. - 15 500 р. ( с баком для воды ) без бака 13500

8 мм. - 17500 р. ( с баком для воды ) без бака 15500

10 мм. - 19500 р. ( с баком для воды ) без бака 17500



Печи под заказ, по чертежам заказчика, срок изготовления от одного рабочего дня.