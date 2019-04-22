Печи для бань от производителя

Наше производство производит не дорогие с высоким КПД печи, зарекомендовавшие себя более 20 лет своим качеством, от всех наших клиентов только положительные отзывы. Все цены на печи с баком для воды в комплекте. Также производим печи по чертежам заказчика с внесением всех пожеланий.
Печь для бани малая каменка с право- с лево Ширина-350 Высота-650 Длина-600 Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм. Труба спереди - сзади, бак с право-с лево. Цена печи:металл 6мм -11000 р. (с баком для воды) без бака- 9000 р.
Печь для бани большая каменка по середине Ширина-350 Высота-750 Длина-650 Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм. Труба спереди - сзади, бак с право- с лево Цена печи:толщина металла 6 мм. - 11000 р. (.с баком для воды) без бака 9000 8 мм. - 14000 р. ( с баком для воды ) без бака 12000 10 мм. - 16000 р. ( с баком для воды ) без бака 14000
Печь с выносом топки на 150 – 300 мм Труба спереди- сзади, бак с право- с лево. Цена печи: толщина меттала 6 мм. - 12500 р.( с баком для воды ) без бака 10500 8 мм. - 16500 р. ( с баком для воды ) без бака 14500 10 мм. - 18500 р. ( с баком для воды ) без бака 16500
Печь с баком для воды с верху Труба через бак (самовар) так же спереди либо сзади бака. Каменка возможна с права – с лева – сзади. Толщина бака 1,5 мм. Цена печи:толщина металла 6 мм. - 15 500 р. ( с баком для воды ) без бака 13500 8 мм. - 17500 р. ( с баком для воды ) без бака 15500 10 мм. - 19500 р. ( с баком для воды ) без бака 17500
Печи под заказ, по чертежам заказчика, срок изготовления от одного рабочего дня.