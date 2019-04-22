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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              9 000

              Печи для бань от производителя

              Телефон
              +79126003949
              Продавец
              Стройсистем
              0
              Описание товара
              Наше производство производит не дорогие с высоким КПД печи, зарекомендовавшие себя более 20 лет своим качеством, от всех наших клиентов только положительные отзывы. 
              Все цены на печи с баком для воды в комплекте.
              Также производим печи по чертежам заказчика с внесением всех пожеланий.

              Печь для бани малая каменка с право- с лево
              Ширина-350
              Высота-650
              Длина-600
              Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм.
              Труба спереди - сзади, бак с право-с лево. 
              Цена печи:металл 6мм -11000 р. (с баком для воды) без бака- 9000 р.

              Печь для бани большая каменка по середине 
              Ширина-350
              Высота-750
              Длина-650
              Бак из нержавейки. 60-литров, толщина 1-мм.
              Труба спереди - сзади, бак с право- с лево
              Цена печи:толщина металла
              6 мм. - 11000 р. (.с баком для воды) без бака 9000 
              8 мм. - 14000 р. ( с баком для воды ) без бака 12000
              10 мм. - 16000 р. ( с баком для воды ) без бака 14000

              Печь с выносом топки на 150 – 300 мм 
              Труба спереди- сзади, бак с право- с лево.
              Цена печи: толщина меттала
              6 мм. - 12500 р.( с баком для воды ) без бака 10500
              8 мм. - 16500 р. ( с баком для воды ) без бака 14500
              10 мм. - 18500 р. ( с баком для воды ) без бака 16500

              Печь с баком для воды с верху 
              Труба через бак (самовар) так же спереди либо сзади бака.
              Каменка возможна с права – с лева – сзади.
              Толщина бака 1,5 мм.
              Цена печи:толщина металла
              6 мм. - 15 500 р. ( с баком для воды ) без бака 13500
              8 мм. - 17500 р. ( с баком для воды ) без бака 15500
              10 мм. - 19500 р. ( с баком для воды ) без бака 17500

              Печи под заказ, по чертежам заказчика, срок изготовления от одного рабочего дня.
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