Звуковая карта Orient AU 01PLW 2x35mm jack to USB White

Описание товара

Для малогабаритных товаров (вес до 1 кг) на сумму от 1000 рублей - Бесплатная доставка в отделения Почты России.Доставка до Пункта Выдачи Заказов (ПВЗ) Транспортной Компании СДЭК по всей России, для малогабаритных товаров (вес до 1 кг) - 300 рублей