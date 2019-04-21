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EONC
Ноутбук Lenovo Yoga C930 81C40024RU Mica (Intel Core i5 8250U 16 GHz8192Mb256Gb SSDNo ODDIntel HD
Добавлено
21.04.2019
84 875
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Ноутбук Lenovo Yoga C930 81C40024RU Mica (Intel Core i5 8250U 16 GHz8192Mb256Gb SSDNo ODDIntel HD
Телефон
+74951184156
Продавец
EONC
0
Описание товара
Для малогабаритных товаров (вес до 1 кг) на сумму от 1000 рублей - Бесплатная доставка в отделения Почты России.Доставка до Пункта Выдачи Заказов (ПВЗ) Транспортной Компании СДЭК по всей России, для малогабаритных товаров (вес до 1 кг) - 300 рублей
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