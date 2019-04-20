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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              17 050

              Street Barbell Gymnastic Тренажер Гиперэкстензия обратная

              Телефон
              +74954856754
              Продавец
              СлС ЖИМ
              0
              Описание товара
              Тренажер Гиперэкстензия обратная Тренажер предназначен для, развития и тренировки мышц спины и ягодичных мышц Упражнение - Поднятие нижней части корпуса Технические характеристики - Габариты ДхШхВ 610х860х1000мм Вес - 40кг Описание Несущая конструкция изготовлена из профиля 120х80мм толщина стенки 3мм Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам 1. Цинковая грунтовка 2. Слой порошковой краски Цвет стандартный - синий с черным Возможны варианты исполнения с использованием зеленого цвета Диаметр ручек 42мм Для предотвращения травм спортсменов концы профиля заварены В комплект входит 4 анкерных болтов М16х125, для монтажа тренажера на бетонной площадке На упоры для бедер, для комфортного использования установлены накладки из бакелитовой фанеры Для безопасности в основании ноги тренажера устанавливается резиновая накладка, которая закрывает выступающие элементы анкерных болтов
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