Описание товара

Street Barbell Трицепс стоя с изменяемой нагрузкой Тренажер предназначен для тренировки трехглавой мышцы плеча Упражнение - Разгибание рук из-за головы на трицепс Технические характеристики - Габариты ДхШхВ - 1320х2070х1850мм Вес общий - 260кг Диски - 8шт. по 10кг - 80кг, 6шт. по 2,5кг - 15кг Описание - Несущая конструкция изготовлена из профиля 120х80мм толщина стенки 3мм Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам - Цинковая грунтовка и Слой порошковой краски Цвет стандартный - синий с черным Возможны варианты исполнения с использованием зеленого цвета Нагрузка меняется путем перемещения дисков по направляющим Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный Диски Стандарт с посадочным диаметром 50мм Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены На упор, для комфортного использования установлена накладка из бакелитовой фанеры На рукояти установлены ручки ПВХ На узлы вращения установлены подшипники В комплект входит 12 анкерных болтов М16х125, для монтажа тренажера на бетонной площадке Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов Конструкция тренажеров защищена Патентом на изобретение No 2515434