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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              156 300

              Street Barbell Тренажерный комплекс Воркаут

              Телефон
              +74954856754
              Продавец
              СлС ЖИМ
              0
              Описание товара
              Street Barbell Тренажерный комплекс Воркаут Тренажер предназначен для тренировки практически всех групп мышц тела человека, в зависимости от выбранного элемента тренажера Упражнения - 1. Потягивания широким, узким хватом 2. Гиперэкстензия 3. Жим на брусьях 3. Скручивание корпуса на пресс 4. Поднятие верхней части корпуса на гиперэкстензии 5. Поднятие ног на пресс Технические характеристики - Габариты ДхШхВ - 3150х1900х2900мм Вес - 496кг Описание - Несущая конструкция изготовлена из трубы диаметром 74мм толщиной 6мм Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам - Цинковая грунтовка и Слой порошковой краски Цвет стандартный - синий с черным Возможны варианты исполнения с использованием зеленого цвета В комплект входят диски 3шт. 15кг, 20кг, 25кг Диски и ремень для занятий закреплены на цепи Для удобного хранения дисков установлены накопители На спинки, для комфортного использования установлена накладка из бакелитовой фанеры Козырек изготавливается из АБС-пластика толщиной 5мм В крышу вмонтирован светодиодный светильник 220v В комплект входит 16 анкерных болтов М16х125, для монтажа Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов
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