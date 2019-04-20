Описание товара

Street Barbell Тренажерный комплекс Воркаут Тренажер предназначен для тренировки практически всех групп мышц тела человека, в зависимости от выбранного элемента тренажера Упражнения - 1. Потягивания широким, узким хватом 2. Гиперэкстензия 3. Жим на брусьях 3. Скручивание корпуса на пресс 4. Поднятие верхней части корпуса на гиперэкстензии 5. Поднятие ног на пресс Технические характеристики - Габариты ДхШхВ - 3150х1900х2900мм Вес - 496кг Описание - Несущая конструкция изготовлена из трубы диаметром 74мм толщиной 6мм Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам - Цинковая грунтовка и Слой порошковой краски Цвет стандартный - синий с черным Возможны варианты исполнения с использованием зеленого цвета В комплект входят диски 3шт. 15кг, 20кг, 25кг Диски и ремень для занятий закреплены на цепи Для удобного хранения дисков установлены накопители На спинки, для комфортного использования установлена накладка из бакелитовой фанеры Козырек изготавливается из АБС-пластика толщиной 5мм В крышу вмонтирован светодиодный светильник 220v В комплект входит 16 анкерных болтов М16х125, для монтажа Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов