Рюкзак Deuter Gravity Pitch 12 navy granite

Описание товара

Deuter Gravity PITCH для скалолазов и альпинистов, ценящих функциональные вещи. Отличается легкостью, надежной посадкой и абсолютной свободой движений. Версия SL спроектирована специально для женщин - спинка у такого рюкзака короче. Особенности и технологии:Система спинки Lite Гибкий U-образный каркас из упругого пластика Delrin® обеспечивает стабильность и комфортное распределение нагрузки при минимальном весе.Крой Gravity Pitch с узкими, легкими лямками и с широким основанием обеспечивает свободу движения.Максимальный комфорт достигается достигаются благодаря эргономичной форме S-образных плечевых лямок и грудному ремешку с легкой регулировкой.Петельки под шлемодержательСовместимость с питьевой сиcтемойТабличка SOSОтделение для влажной одеждыУсиленная ручка в верхней частиКонусная форма для легкой упаковкиИзогнутые, узкие лямки с регулировкой для идеальной подгонкиПросторный карман на молнии для куртки, две дополнительных петли на передней стороне лямок для оттяжек, клип для ключей