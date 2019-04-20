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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              3 690

              Рюкзак Deuter Gravity Pitch 12 navy granite

              Телефон
              +78129155916
              Продавец
              OUTLET-MARKET
              0
              Описание товара
              Deuter Gravity PITCH для скалолазов и альпинистов, ценящих функциональные вещи. Отличается легкостью, надежной посадкой и абсолютной свободой движений. Версия SL спроектирована специально для женщин - спинка у такого рюкзака короче. Особенности и технологии:Система спинки Lite Гибкий U-образный каркас из упругого пластика Delrin® обеспечивает стабильность и комфортное распределение нагрузки при минимальном весе.Крой Gravity Pitch с узкими, легкими лямками и с широким основанием обеспечивает свободу движения.Максимальный комфорт достигается достигаются благодаря эргономичной форме S-образных плечевых лямок и грудному ремешку с легкой регулировкой.Петельки под шлемодержательСовместимость с питьевой сиcтемойТабличка SOSОтделение для влажной одеждыУсиленная ручка в верхней частиКонусная форма для легкой упаковкиИзогнутые, узкие лямки с регулировкой для идеальной подгонкиПросторный карман на молнии для куртки, две дополнительных петли на передней стороне лямок для оттяжек, клип для ключей
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