Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              10 990

              Рюкзак Deuter Patagonia 90+ 15 granite navy

              Телефон
              +78129155916
              Продавец
              OUTLET-MARKET
              0
              Описание товара
              Deuter Patagonia 90+15 - большой и надежный рюкзак для многодневных походов и путешествий. Комфортная и жесткая конструкция спины из алюминиевого каркаса и вентилируемой синтетической пены обеспечивает удобную посадку и правильное и эффективное распределение нагрузки на тело. Лямки регулируются по высоте. Особенности:большой карман на молнии с фронтальной стороны быстрый доступ внутрь рюкзака в нижней части внутренняя перегородка на молнии позволяет сделать небольшое отделение в нижней части основного объема боковые компрессионные стяжки (3 шт. с каждой стороны) стабилизирующие ремни на лямках и грудная стяжкабольшие боковые карманы петли для навески снаряжение в нижней части карман на молнии в клапанесъемный клапан
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store