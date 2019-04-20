Рюкзак Deuter Patagonia 90+ 15 granite navy

Описание товара

Deuter Patagonia 90+15 - большой и надежный рюкзак для многодневных походов и путешествий. Комфортная и жесткая конструкция спины из алюминиевого каркаса и вентилируемой синтетической пены обеспечивает удобную посадку и правильное и эффективное распределение нагрузки на тело. Лямки регулируются по высоте. Особенности:большой карман на молнии с фронтальной стороны быстрый доступ внутрь рюкзака в нижней части внутренняя перегородка на молнии позволяет сделать небольшое отделение в нижней части основного объема боковые компрессионные стяжки (3 шт. с каждой стороны) стабилизирующие ремни на лямках и грудная стяжкабольшие боковые карманы петли для навески снаряжение в нижней части карман на молнии в клапанесъемный клапан