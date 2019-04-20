Рюкзак Deuter Freerider Pro 28 SL indigo

Описание товара

Серия рюкзаков Freerider Lite Pro для фрирайдеров и любителей лыжных многодневных походов, оснащен всеми необходимыми опциями - табличкой SOS, отделением для лапаты и лавинного зонда, креплением для лыж и сноуборда. SL версия спроектирована с учетом женской анатомии, отличается более короткой спинкой, узкими плечевыми лямками и набедренными ремнями конической формы. Особенности и технологии: Съемный пояс с подвижными крыльяями VariFlex обеспечивает свободу движенияОблегающее, близко расположенные крылья пояса с затяжкой Pull-Forward для плотной посадкиHагрудный ремень с бесступенчатой регулировкойПросторный фронтальный карман с отделением для лопаты и лавинного зондаУпругий каркас Delrin® U-образной держит форму и обеспечивает комфортную посадкуСтропы стабилизаторы, съемный коврик-сидушкаТабличка SOS, крепление для лыж усиленные компрессионные ремни для крепления сноуборда, снегоступов и лыж по бокам. Лыжи можно крепить также на фронтальной части по диагонали при помощи верхней петли, петли для ледоруба и палокПрямой доступ со стороны спинки к содержимому рюкзака без необходимости снимать снаряжение, закрепленное на фронтальной частиСовместимость с питьевой ситемойkарман для ценных вещейОтделение для влажной одеждыдышащая,Снегоотражающая ткань на спинке подвесной системы, усиленное дно, стропы крепления ледоруба и палок убираются в специальные карманы, легко доступный карман на молнии с флисовой подкладкой для очков, смартфона и т.д.