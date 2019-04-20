Рюкзак Deuter Race X navy denim

Описание товара

Ультралегкий и компактный рюкзак Deuter Race X для велогонок и любителей динамичного катания. Модель Race спроектирована на основе надёжной и компактной конструкции Deuter AirstripesВелорюкзак всегда должен плотно сидеть у вас на спине – даже на самой неровной дороге. Технология Airstripes служит именно этой цели, помимо прочего, обеспечивая эффективную вентиляцию. Она представляет собой двухконтурную конструкцию из вспененного материала с воздушным каналом посередине с сетчатым материалом Wide AirMesh в качестве подкладки. Уменьшенная площадь контакта со спиной означает лучшую вентиляцию. Кроме того, вес рюкзака расположен максимально близко к телу, что способствует превосходной устойчивости велосипедиста. Минимальная площадьсоприкосновения конструкции спинки Airstripes обеспечивает вентиляцию 80% площади спины велосипедиста, при этом, обеспечивая надёжное крепление рюкзака на спине – даже на бездорожье.. Будет удобен и для велопрогулок с небольшим комплектом вещей. Особенности и технологии: Прочная нейлоновая ткань DYNAJIN 210 имеет малый вес, но при этом достаточно износостойкая. Спина отлично вентилируется за счет системы Aircomfort Flexlite - подвески со спинкой из сетчатого материала. S-образные лямки и поясной ремень обеспечивают плотную и комфортную посадку. Карман на молнии в верхнем клапанеПетля для крепления габаритного фонарикаБольшой карман на молнии с внутренними отделениями, карманом на молнии и удобным отделением для инструментов