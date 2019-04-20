Рюкзак Deuter Aircontact 70 + 10 SL midnight denim

Описание товара

Aircontact 70+10 SL - женская версия одной из самых популярных моделей в коллекции треккинговых рюкзаков Deuter. Большой объем 70+10 литров отлично подойдет для многодневных маршрутов и экспедиций. Жесткий алюминиевый каркас имеет Х-образную форму и эффективно перераспределяет нагрузку на набедренный пояс, снимая ее с плеч. Основное отделение имеет три доступа: сверху, в нижней части и с фронтальной стороны. Это помогает быстро найти и извлечь нужные вещи не выгружая все содержимое рюкзака. Изготовлен из полиамидных и полиэстеровых тканей 1000D PA