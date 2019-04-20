Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              17 190

              Рюкзак Deuter Aircontact 70 + 10 SL midnight denim

              Телефон
              +78129155916
              Продавец
              OUTLET-MARKET
              0
              Описание товара
              Aircontact 70+10 SL - женская версия одной из самых популярных моделей в коллекции треккинговых рюкзаков Deuter. Большой объем 70+10 литров отлично подойдет для многодневных маршрутов и экспедиций. Жесткий алюминиевый каркас имеет Х-образную форму и эффективно перераспределяет нагрузку на набедренный пояс, снимая ее с плеч. Основное отделение имеет три доступа: сверху, в нижней части и с фронтальной стороны. Это помогает быстро найти и извлечь нужные вещи не выгружая все содержимое рюкзака. Изготовлен из полиамидных и полиэстеровых тканей 1000D PA
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store