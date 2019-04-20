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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.04.2019
              5 800

              Рюкзак PINGUIN Ace 27 black

              Телефон
              +78129155916
              Продавец
              OUTLET-MARKET
              0
              Описание товара
              Рюкзак PINGUIN Ace 27 Артикул: p-5141Рюкзак предназначен для активного использования на открытом воздухе: летние путешествия по горам и велопоездки или катание на лыжах и сноуборде.Вход в основное отделение достаточно большой, дотянуться до него можно, не снимая рюкзак со спины. Это предотвращает прилипание грязи или снега на спинку. Объёмный материал обеспечивает вентиляцию спины. Подвесная система усилена жесткой полипропиленовой пластиной с каркасом из алюминиевого сплава, что исключает деформацию рюкзака со стороны спины и даёт дополнительный комфорт при использовании. Каркас съёмный, сняв его, можно уменьшить вес изделия на 270 грамм.Просторный передний карман для хранения и легкого доступа к скалолазному или ледовому оборудованию в зимний период, а летом для хранения куртки или небольшого тента. Два больших передних кармана на молнии для инструментов или еды. Поясной ремень можно убрать в боковые карманы. В нижней части рюкзака есть петли для треккинговых палок, сбоку можно прикрепить лыжи или снегоступы. Карманы на молнии на поясе пригодятся для вещей, которые вы хотите держать под рукой. Свисток на грудной лямке для чрезвычайных ситуаций.
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