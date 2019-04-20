Рюкзак Deuter Aircontact PRO 70 + 15 midnight navy

Описание товара

Aircontact PRO 70 + 15 - рюкзак для многодневных автономных маршрутов и экспедиций, очень хорош в переноске тяжелых грузов на большие расстояния. Это возможно благодаря главной особенности серии Pro - жесткого алюминиевого каркаса V-образной конструкции. Принцип его работы схож со станковыми рюкзаками и наиболее эффективно распределяет нагрузку на набедренный пояс, снимая ее с плеч. То, что нужно, когда за день нужно пройти много километров, а за спиной 25-30 кг снаряжения. Множество внешних креплений и карманов, а также три доступа в основное отделение (сверху, в средней части и снизу) позволяют легко и быстро добраться до любой вещи. И небольшой, но приятный бонус - в клапане вы найдете маленький, компактный рюкзачок, который можно использовать на радиальных выходах или как ручную кладь в самолете. В производстве используются только самые прочные, и в то же время, легкие нейлоновые и полеэстеровые ткани: 600D Pes, 330D PA 6.6 Ripstop с полиуретановым покрытием для лучшей защиты от влаги. Особенности:система спины Deuter AircontactСамый простой способ переноски тяжестей – спроектировать рюкзак так, чтобы он стал единым целым со своим владельцем. Это суть принципа Aircontact: контактные точки рюкзака размещены таким образом, что вес расположен максимально близко к телу и, соответственно, ближе к центру тяжести. Результат – максимальная устойчивость и эффективность при переноске. Кроме того, элементы подкладки Aircontact сделаныиз специального вспененного материала с «воздушными» отсеками для превосходной вентиляции за счёт эффекта насоса при каждом движении. Это позволяет снизить потоотделение (до15%) по сравнению со стандартными компактными системами подвески (доказано тестами, проведёнными Gabriel L.&T и Университетом Эрлангена) – в сочетании с выдающимися показателями переносимого веса и превосходного баланса.подвижная система Vari Flex в набедренном поясе 3D-конструкции исключает возникновение точек давления и уменьшает усталость при длительных переходах инновационная форма выреза на передней части крыльев набедренного пояса максимальный комфорт плечевых лямок: подвижная конструкция Active Fit обеспечивает индивидуальную адаптацию идеально подходит под любой рост, регулируется одним щелчком открытой пряжки бесступенчатой системы регулировки VariFit-Slide легкая затяжка пояса обеспечивается системой Pull Forward даже под нагрузой конструкция рюкзака позволяет расположить груз ближе к центру тяжести и обеспечивает свободу движений регулятор нагрузки с двумя точками крепления на разных высотах практичная, расширяемая конструкция верхнего клапана на молнии и карман на молнии для мелких вещей свобода движения для головы за счет специального кроя верхней части отдельный, легкий рюкзачок в верхнем клапане легкий и широкий прямой доступ в основное отделение передний сетчатый карман удобная система фиксации для палок и ледоруба с перемещаемой точкой строп крепления просторный, функциональный карман с молнией на крыле пояса