Описание товара

Кошелек нагрудный Tramp малый черный Артикул : TRP-015Нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой.Размер:13х18 смМатериал:Polyester RipStopОсобенности:Тесьма для ношения на шее2 отделения для документов и денег