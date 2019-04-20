Рюкзак со стулом Rapala Iceman

Описание товара

Рюкзак со стулом Rapala Icemanдобный и практичный рюкзак rapala iceman- идеальное решение для зимней рыбалки. Известный финский производитель позаботился о том, чтобы рыбаки чувствовали себя максимально удобно во время ловли рыбы, поэтому гармонично соединили рюкзак и складной стул в одном изделии.Современный и стильный рюкзак rapala iceman значительно легче привычного рыболовного ящика. Он мягко ложится на спину и не создает дискомфорт в процессе ходьбы. Надежностью и практичностью отличается и складной стул, который продается вместе с этим рюкзаком. Такой стул стойко выдерживает достаточно большой вес, не продавливает лед и позволяет удить рыбу в любом удобном положении.Рюкзак rapala iceman можно без проблем расположить в машине, поэтому он подходит для транспортировки на любые расстояния. В этом изделии отсутствуют узлы и детали, которые могут быть подвержены повреждению или деформации.Конструкторы компании rapala детально продумали все элементы указанного изделия. Именно рюкзак со стулом rapala называют гармоничным соединением невысокой цены и отменного качества. Он позволяет рыболову одновременно перемещать множество полезных и нужных вещей. Кроме того, рюкзак имеет два дополнительных глубоких боковых кармана, в которые можно поместить все рыболовные снасти.Эргономичным и практичным является сидение стула, который поставляется вместе с рюкзаком. Производитель позаботился о комфортном пребывании человека на открытом воздухе в холодное время года и специально утеплил сидение.Также следует отметить, что рюкзак rapala iceman оснащен мягкой подкладкой, которая позволяет носить его на спине достаточно долго. Полезный объем этого уникального изделия составляет 30 литров, поэтому в него без проблем вместится все, что может потребоваться на зимней рыбалке.Рюкзак rapala iceman продается в нашем интернет-магазине по самой демократичной цене. Он довольно востребован среди наших покупателей, так как дает им возможность носить с собой множество необходимых вещей и при этом не нагружать спину. Стильные и модные расцветки этого рюкзака позволяют покупателям подобрать модель, соответствующую их вкусовым пожеланиям и выбранной для рыбалки одежде.Рюкзак со стулом Rapala IcemanВодонепроницаемая ткань 600D не намокает от дождя и брызг.Большое основное отделение. Просторные передние и боковыекарманы.• Габариты (ШхВхД) см - 42х40х28• Цвет - Серый/Черный