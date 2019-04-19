Бетон и раствор постоянно в наличии

Описание товара

Предоставляем услуги:

Стоимость услуг по доставке бетона или раствора автобетоносмесителями объемом 7 куб. м. (длина лотка 2,5 м):

1 500 руб./час работы автомобиля в черте города и в радиусе 100 км от Вологды;

при доставке груза на расстоянии более 100 км от Вологды стоимость составляет 50,00 руб./1 км (стоимость услуги включает нахождение на объекте автотранспорта для разгрузки и промывки в количестве 1 часа), в случае простоя транспортного средства по вине «Заказчика» плата за перевозку груза устанавливается в соответствии с действующими тарифами «Перевозчика» и составляет 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) за час работы автобетоносмесителя.

Услуги автобетононасоса (высота подачи-21 м) стоимость:

3 000 руб/час работы автомобиля (Бетон завода РБУ-1)

3 500 руб/час работы автомобиля (Бетон и пусковая смесь заказчика)

Возможные скидки обсуждаются дополнительно в зависимости от объёма.