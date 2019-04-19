Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              0

              Бетон и раствор постоянно в наличии

              Телефон
              +78172504435
              Продавец
              СтройИнтел
              0
              Описание товара
              Предоставляем услуги:
              Стоимость услуг по доставке бетона или раствора автобетоносмесителями объемом 7 куб. м. (длина лотка 2,5 м):
              1 500 руб./час работы автомобиля в черте города и в радиусе 100 км от Вологды;
              при доставке груза на расстоянии более 100 км от Вологды стоимость составляет 50,00 руб./1 км (стоимость услуги включает нахождение на объекте автотранспорта для разгрузки и промывки в количестве 1 часа), в случае простоя транспортного средства по вине «Заказчика» плата за перевозку груза устанавливается в соответствии с действующими тарифами «Перевозчика» и составляет 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) за час работы автобетоносмесителя.
              Услуги автобетононасоса (высота подачи-21 м) стоимость:
              3 000 руб/час работы автомобиля (Бетон завода РБУ-1)
              3 500 руб/час работы автомобиля (Бетон и пусковая смесь заказчика)
              Возможные скидки обсуждаются дополнительно в зависимости от объёма.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store