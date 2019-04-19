Вилочный погрузчик komatsu FG15T-20,мачта 3м

Описание товара

Вилочный погрузчик KOMATSU FG15T-20, с мачтой 3 метра, бензин.



Производитель - Япония

Двигатель: NISSAN

Наработка м/час: 4800

Модель: KOMATSU - FG18T-20

Грузоподъемность - 1,5 тонны

Высота подъема - 3,7 метра

Тип двигателя - бензин

Год выпуска: 2008



Габаритные характеристики:

Длина до спинки вил, мм - 2300

Ширина, мм - 1070

Высота погрузчика, мм - 2030



Цена указана по наличному расчету

Стоит новое сиденье, новые фары, новые колеса. По рулевой балке вопросов нет. Погрузчик полностью в рабочем состоянии.

По остальным вопросам по погрузчику, звоните.