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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              500 000

              Вилочный погрузчик komatsu FG15T-20,мачта 3м

              Телефон
              +79116007745
              Продавец
              СПЕЦТЕХНИКА
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              Описание товара
              Вилочный погрузчик KOMATSU FG15T-20, с мачтой 3 метра, бензин.

              Производитель - Япония
              Двигатель: NISSAN
              Наработка м/час: 4800
              Модель: KOMATSU - FG18T-20
              Грузоподъемность - 1,5 тонны
              Высота подъема - 3,7 метра
              Тип двигателя - бензин
              Год выпуска: 2008

              Габаритные характеристики:
              Длина до спинки вил, мм - 2300
              Ширина, мм - 1070
              Высота погрузчика, мм - 2030

              Цена указана по наличному расчету
              Стоит новое сиденье, новые фары, новые колеса. По рулевой балке вопросов нет. Погрузчик полностью в рабочем состоянии. 
              По остальным вопросам по погрузчику, звоните.
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