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СПЕЦТЕХНИКА
Вилочный погрузчик komatsu FG15T-20,мачта 3м
Добавлено
19.04.2019
500 000
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Вилочный погрузчик komatsu FG15T-20,мачта 3м
Телефон
+79116007745
Продавец
СПЕЦТЕХНИКА
0
Описание товара
Вилочный погрузчик KOMATSU FG15T-20, с мачтой 3 метра, бензин.
Производитель - Япония
Двигатель: NISSAN
Наработка м/час: 4800
Модель: KOMATSU - FG18T-20
Грузоподъемность - 1,5 тонны
Высота подъема - 3,7 метра
Тип двигателя - бензин
Год выпуска: 2008
Габаритные характеристики:
Длина до спинки вил, мм - 2300
Ширина, мм - 1070
Высота погрузчика, мм - 2030
Цена указана по наличному расчету
Стоит новое сиденье, новые фары, новые колеса. По рулевой балке вопросов нет. Погрузчик полностью в рабочем состоянии.
По остальным вопросам по погрузчику, звоните.
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