Вилочный погрузчик JAC 3.5 тонны

Описание товара

Продам вилочный погрузчик JAC, грузоподъемность 3.5 тонны, высота подъема 3 метра, с отапливаемой кабиной, погрузчик полностью на ходу, обслужен.

Наработка 3817м/ч,

Год выпуска - 2011.