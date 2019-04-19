Вилочный погрузчик Hangcha (HC) 1,8т, Мачта-3м

Описание товара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год выпуска 2012

Модель: CPCD18N

Двигатель: дизель

Номинальная мощность/обмин: 30 / 2600

Номин.крутящ.момент/обмин: 131/1600



Габариты:

Длина до спинки вил, мм: 2300

Ширина, мм: 1080

Высота погрузчика, мм: 2110



Рабочие параметры:

Высота подъема вил, мм: 3000

Грузоподъемность: 1800

Рабочая масса, кг: 2930

Наработка м/час: 2130

Хороший погрузчик, всегда вовремя обслуживался, вложений не требует. Шины пневматические. ПТС в наличии, цена указана с НДС.

Работаем как с наличным расчетом, так и безналичным (с НДС)