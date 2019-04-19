Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              450 000

              Вилочный погрузчик Hangcha (HC) 1,8т, Мачта-3м

              Телефон
              +79116007745
              Продавец
              СПЕЦТЕХНИКА
              0
              Описание товара
              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
              Год выпуска 2012
              Модель: CPCD18N
              Двигатель: дизель
              Номинальная мощность/обмин: 30 / 2600
              Номин.крутящ.момент/обмин: 131/1600

              Габариты:
              Длина до спинки вил, мм: 2300
              Ширина, мм: 1080
              Высота погрузчика, мм: 2110

              Рабочие параметры:
              Высота подъема вил, мм: 3000
              Грузоподъемность: 1800
              Рабочая масса, кг: 2930
              Наработка м/час: 2130
              Хороший погрузчик, всегда вовремя обслуживался, вложений не требует. Шины пневматические. ПТС в наличии, цена указана с НДС. 
              Работаем как с наличным расчетом, так и безналичным (с НДС)
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store