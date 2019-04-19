Вилочный погрузчик Hangcha (HC) 1,8т, Мачта-3м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Год выпуска 2012 Модель: CPCD18N Двигатель: дизель Номинальная мощность/обмин: 30 / 2600 Номин.крутящ.момент/обмин: 131/1600
Габариты: Длина до спинки вил, мм: 2300 Ширина, мм: 1080 Высота погрузчика, мм: 2110
Рабочие параметры: Высота подъема вил, мм: 3000 Грузоподъемность: 1800 Рабочая масса, кг: 2930 Наработка м/час: 2130 Хороший погрузчик, всегда вовремя обслуживался, вложений не требует. Шины пневматические. ПТС в наличии, цена указана с НДС. Работаем как с наличным расчетом, так и безналичным (с НДС)