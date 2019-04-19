Описание товара

Новый трактор CLAAS 640 ARION 2014 год



Наработка 9м/ч



колесная база: 2820 мм, цвет - зеленый



габаритные размеры: длина - 5.15 м, высота - 3.05 м.



Двигатель: CLAAS DPS, рядный, мощность - 175 л.с.(129 кВт)



дизель, турбо, интеркуллер, объем - 6788 см3, количество цилиндров - 6.



Кабина: гидроусилитель руля, автономный обогреватель, бортовой компьютер,



кондиционер, пневмосиденья, автомагнитола, тахометр.



КПП: механика, количество передач - 24. Оси: количество осей - 2, колесная формула - 4x4



передняя ось: размер резины - 16.9 R 28, остаток резины - 100%



задняя ось: размер резины - 20.8 R 38, остаток резины - 100%.



Дополнительная комплектация: топливный бак - 280 л.







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