Описание товара
Новый трактор CLAAS 640 ARION 2014 год
Наработка 9м/ч
колесная база: 2820 мм, цвет - зеленый
габаритные размеры: длина - 5.15 м, высота - 3.05 м.
Двигатель: CLAAS DPS, рядный, мощность - 175 л.с.(129 кВт)
дизель, турбо, интеркуллер, объем - 6788 см3, количество цилиндров - 6.
Кабина: гидроусилитель руля, автономный обогреватель, бортовой компьютер,
кондиционер, пневмосиденья, автомагнитола, тахометр.
КПП: механика, количество передач - 24. Оси: количество осей - 2, колесная формула - 4x4
передняя ось: размер резины - 16.9 R 28, остаток резины - 100%
задняя ось: размер резины - 20.8 R 38, остаток резины - 100%.
Дополнительная комплектация: топливный бак - 280 л.
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