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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              4 170 000

              Новый трактор CLAAS 640 ARION 2014 год

              Телефон
              +79114609376
              Продавец
              ПромЗапад
              0
              Описание товара
              Новый трактор CLAAS 640 ARION 2014 год

              Наработка 9м/ч

              колесная база: 2820 мм, цвет - зеленый

              габаритные размеры: длина - 5.15 м, высота - 3.05 м.

              Двигатель: CLAAS DPS, рядный, мощность - 175 л.с.(129 кВт)

              дизель, турбо, интеркуллер, объем - 6788 см3, количество цилиндров - 6.

              Кабина: гидроусилитель руля, автономный обогреватель, бортовой компьютер,

              кондиционер, пневмосиденья, автомагнитола, тахометр.

              КПП: механика, количество передач - 24. Оси: количество осей - 2, колесная формула - 4x4

              передняя ось: размер резины - 16.9 R 28, остаток резины - 100%

              задняя ось: размер резины - 20.8 R 38, остаток резины - 100%.

              Дополнительная комплектация: топливный бак - 280 л.

               

              Купить с/х трактор в Калининграде - цена 4 170 000 рублей

              Купить с/х трактор в Москве - цена по запросу
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