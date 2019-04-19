Описание товара

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 2012 года



Идеальное состояние. Богатая комплектация



Наработка 3300 часов



Управления джойстиками



Подогрев сидения



Система TORQUE LOCK



Телескопическая стрела



Гидролиния



Фронтальный ковш 4 в 1, челюсть, клыки, вилы.



Задний ковш новый, на 60 см, клыки, быстросъем



Экскаватор-погрузчик привезен из Европы. В России не работал.



В наличии!







Купить экскаватор-погрузчик в Москве - цена 2 900 000 рублей