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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              2 900 000

              Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 2012 года

              Телефон
              +79114609376
              Продавец
              ПромЗапад
              0
              Описание товара
              Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 2012 года

              Идеальное состояние. Богатая комплектация

              Наработка 3300 часов

              Управления джойстиками

              Подогрев сидения 

              Система TORQUE LOCK

              Телескопическая стрела

              Гидролиния

              Фронтальный ковш 4 в 1, челюсть, клыки, вилы.

              Задний ковш новый, на 60 см, клыки, быстросъем

              Экскаватор-погрузчик привезен из Европы. В России не работал.

              В наличии!

               

              Купить экскаватор-погрузчик в Москве - цена 2 900 000 рублей
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