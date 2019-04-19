Описание товара

Турник 3 в 1 расширит Ваши возможности для тренировок в домашних условиях.Способ установки: крепление к стене на 4 кронштейна для подвесаСтойки лестницы: сечение трубы 30х30Габаритные размеры, мм: длина перекладины ― 1100 мм., вынос турника от стены ― 550 мм., вынос брусьев от стены ― 800 мм.Комплектация: мягкие неопреновые ручки, удобные широкие подлокотники и спинка, кольцо для подвеса мешков и груш.Цветовое исполнение: белый антик серебро, черный антик сереброДопустимая нагрузка, кг: 200Вес изделия, кг: 12,5Гарантийный срок: 1 год.Преимущества турника АТЛЕТ «3 в 1»:1. Отсутствие острых углов и кромок – консоли выполнены из цельной согнутой профильной трубы 30х30 мм, все соединительные пластины имеют скругленную форму, болты и гайки закрываются колпачками.2. Широкие подлокотники и спинка с наполнителем порилекс, имеющим большую плотность по сравнению с поролоном. Чехлы подлокотников и спинки прострочены, имеют ровную красивую форму.3. Мягкие неопреновые ручки ― при занятии на турнике руки не потеют и не скользят.