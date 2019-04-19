Описание товара

Спортивный комплекс АТЛЕТ - многофункциональный домашний спортивный комплекс для взрослых и подрастающего поколения.Отличительные особенности этого комплекса:1. Эргономичная форма ручек турника удобна при захвате.2. Перекладины шведской стенки с ПВХ покрытием позволяют комфортно держаться, а также обеспечивают противоскольжение.3. Все болты закрываются эстетичными, травмобезопасными заглушками.4. Широкие удобные подлокотники для выполнения упражнений на пресс.5. При необходимости навесная спинка легко снимается.6. Откидная конструкция брусьев экономит жилое пространство в комнате. 7. Турник регулируется по высоте, что позволяет установить его в удобном месте.Способ установки спортивного комплекса: крепление к стене на 6 точекСтойки лестницы выполенны из трубы Ø 42 ммТип перекладин: с ПВХ покрытием толщиной 2ммГабаритные размеры в установленном виде, мм: 2200*800*800Размеры упаковки: 1220*140*440Комплектация: Турник на 2 вида захвата