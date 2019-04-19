Описание товара

Детский спортивный комплекс пристенный ― прекрасный выбор для подрастающего непоседы. Отличительные особенности:1. Пластмассовые катушки предохраняют веревки от перетирания, что обеспечивает безопасность и долгий срок службы.2. Эргономичная форма ручек удобна при захвате и позволяет надежно держаться.3. Перекладины изготовлены с ПВХ покрытием для снижения скольжения.4. Болты закрыты травмобезопасными, эстетичными заглушками.5. Канат для подъема изготовлен из х/б каната, что предохраняет руки от ожогов при скольжении по канату.6. Ступени лестницы выполнены из твердых пород дерева.7. Кольца, изготовленные из ударопрочного пластика, закрепляются прочной трехцветной веревкой диаметром 10 мм.Описание и технические характеристики:Способ установки: Крепление к стене на 4 точкиСтойки лестницы: труба Ø 42 ммТип перекладин: с ПВХ покрытием толщ. 2ммГабаритные размеры, мм: 2200х800х600Комплектация: кольца гимнастические, трапеция, канатЦветовое исполнение: синий-желтый, красный-желтый, зеленый-желтый, белый-желтыйДопустимая нагрузка, кг: 120, на турник 100 кг.Вес изделия, кг: 20 Обратите внимание, что в данном детском спортивном комплексе турник по высоте не регулируется. При необходимости Вы можете приобрести дополнительное оборудование. Его Вы можете посмотреть в разделе"Дополнительное оборудование для спортивных комплексов". Для перехода в раздел кликните по картинке