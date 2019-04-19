Детский спортивный комплекс ЮНЫЙ АТЛЕТ Пол Потолок

Описание товара

Детский спортивный комплекс ЮНЫЙ АТЛЕТ, модель Пол-Потолок предназначен для детей и взрослых весом до 100 кг.Изготовленный отечественным производителем, он имеет несколько особенностей, которые позволяют не беспокоится о здоровье и безопасности детей.Пластмассовые катушки предохраняют веревки от перетирания. Это обеспечивает безопасность и долгий срок службы веревок.Эргономичная форма ручек удобна при захвате и позволяет надежно держаться. Сама поверхность ручек не скользит и обеспечивает надежный захват.Перекладины лестницы детского спортивного комплекса изготовлены с ПВХ покрытием толщиной 2 мм для снижения скольжения.Болты закрыты травмобезопасными, эстетичными заглушками, что не только предохраняет от повреждений, но и обеспечивает привлекательный внешний вид.Канат для подъема изготовлен из х/б каната, что предохраняет руки от ожогов при скольжении по канату.Ступени лестницы выполнены из твердых пород дерева. Это не только обеспечивает прочность, но и экологически безопасно.Кольца, изготовленные из ударопрочного пластика, закрепляются прочной трехцветной веревкой диаметром 10 мм.Уплотнительное кольцо убирает люфт между телескопической стойкой и верхней стойкой.Декоративный стакан закрывает распорный болт.Описание и технические характеристики:Способ установки этого детского спортивного комплекса ЮНЫЙ АТЛЕТ,в распор между полом и потолкомСтойки основной лестницы выполнены из труба Ø 42 ммКонструкция ДСК позволяет устанавливать его в помещениях с потолками от 2450 до 2900 мм. При этом комплекс в плане занимает площадь 800 мм. на 600 мм.В комплектацию комплекса входят: турник, кольца гимнастические, веревочная лестница, канат. Конструкция позволяет переставлять турник по высоте.Цветовое исполнение: синий, красный, зеленыйДопустимая нагрузка, кг: 100Вес изделия, кг: 30Габаритные размеры в упакованном виде 1,22 м * 0,65 м. * 0,15 м. Упаковка - пятислойный гофрокартон. Дополнительно запечатано в термоусадочную пленку.Гарантия на детский спортивный комплекс 1 год.