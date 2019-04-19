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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              5 299

              Детский спортивный уголок

              Телефон
              88006007790
              Продавец
              Мир Спорта и Туризма
              0
              Описание товара
              Детский спортивный уголок от Российского производителя.Этот детский спортивный комплекс устанавливается враспор между полом и потолком. Консоли турника выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм. Уплотнительное кольцо убирает люфт между нижними и верхними стойками комплекса, что делает его устойчивым.  Пластмассовое кольцо закрывает стык между верхней и нижней стойками. Декоративный пластиковый стакан закрывает распорный болт. Перекладины закрыты ПВХ покрытием толщиной 2 мм, что делает комплекс более безопасным и удобным. Ступени лестницы выполнены из прочных пород дерева. Гимнастические кольца выполнены из ударопрочного пластика.Установить этот детский спортивный уголок можно  в квартирах с высотой потолка от 2450 мм до 2900 мм. (то есть от 2,45 м до 2,9 м.) Ширина комплекса 900 мм, глубина 800 мм.В комплекте с комплексом поставляются:- кольца гимнастические- веревочная лестница- х/б канат диаметром 30 мм.Дополнительно к этому комплексу Вы можете приобрести:- гимнастический мат
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