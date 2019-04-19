Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП"Старт-2"

Описание товара

Предназначено для защиты объектов от пожаров путем одновременного контроля нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, характерных открытому пламени. В случае обнаружения пожара выдает предупреждающий светозвукового сигнал"Пожар" и команду управления"Пуск" на электрический привод оросителя.



Питание - от трех элементов питания напряжением 1,5 В типа AA. Гарантированное время работы устройства после монтажа в режиме ожидания от литиевой батареи 1,5 В типа АА фирмы Energizer не менее 10 лет.