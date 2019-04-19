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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
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              Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП"Старт-1"

              Телефон
              +78002008208
              Продавец
              Производственное объединение «Спецавтоматика»
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              Описание товара
              УПП «Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. Выпускается в двух модификациях – исполнение 1 и исполнение 2 (только для оросителей СОБР®).

              Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:

              Ороситель спринклерный водяной «СВВ», «СВН»
              Оросители спринклерные водяные и пенные «SSP», «SSU»
              Ороситель пенный универсальный «СПУ»
              Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ»
              Оросители спринклерные водяные и пенные горизонтальные «СВГ-15»
              Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР®»
              Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды «Бриз®»
              Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз®-Вертикаль»
              Технические характеристики:

              Длина проводников 100 мм
              Сопротивление 6-12 Ом
              Безопасный ток в течение 5 мин 0,05 А
              Ток срабатывания 0,2 А
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