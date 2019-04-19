Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП"Старт-1"

Описание товара

УПП «Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. Выпускается в двух модификациях – исполнение 1 и исполнение 2 (только для оросителей СОБР®).



Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:



Ороситель спринклерный водяной «СВВ», «СВН»

Оросители спринклерные водяные и пенные «SSP», «SSU»

Ороситель пенный универсальный «СПУ»

Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ»

Оросители спринклерные водяные и пенные горизонтальные «СВГ-15»

Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР®»

Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды «Бриз®»

Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз®-Вертикаль»

Технические характеристики:



Длина проводников 100 мм

Сопротивление 6-12 Ом

Безопасный ток в течение 5 мин 0,05 А

Ток срабатывания 0,2 А