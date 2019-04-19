Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП"Старт-1"

УПП «Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. Выпускается в двух модификациях – исполнение 1 и исполнение 2 (только для оросителей СОБР®).
Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:
Ороситель спринклерный водяной «СВВ», «СВН» Оросители спринклерные водяные и пенные «SSP», «SSU» Ороситель пенный универсальный «СПУ» Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ» Оросители спринклерные водяные и пенные горизонтальные «СВГ-15» Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР®» Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды «Бриз®» Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз®-Вертикаль» Технические характеристики:
Длина проводников 100 мм Сопротивление 6-12 Ом Безопасный ток в течение 5 мин 0,05 А Ток срабатывания 0,2 А