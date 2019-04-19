Электрическая варочная панель Gorenje EC642CLI

Описание товара

Общие данные:Габариты: 9x59.5x51 смГабариты ниши для встраивания: 7x56x49 смТип конфорок: 4 быстрого нагрева Hi-LightЗоны расширения: радиальнаяМощность конфорок:Передняя левая: ∅ 12/21 см, 0.8/2.2 кВт,Передняя правая: ∅ 14.5 см, 1.2 кВт,Задняя левая: ∅ 14.5 см, 1.2 кВт,Задняя правая: ∅ 18 см, 1.8 кВтИндикатор остаточного тепла для каждой конфоркиУправление и функции:Поворотные ручкиДополнительная информация:Мощность подключения: 6400 ВтПотребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт