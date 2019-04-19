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BEGETON | ART
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БытХозТорг
Электрическая варочная панель Gorenje EC642CLI
Добавлено
19.04.2019
19 956
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Электрическая варочная панель Gorenje EC642CLI
Телефон
+79611737979
Продавец
БытХозТорг
0
Описание товара
Общие данные:Габариты: 9x59.5x51 смГабариты ниши для встраивания: 7x56x49 смТип конфорок: 4 быстрого нагрева Hi-LightЗоны расширения: радиальнаяМощность конфорок:Передняя левая: ∅ 12/21 см, 0.8/2.2 кВт,Передняя правая: ∅ 14.5 см, 1.2 кВт,Задняя левая: ∅ 14.5 см, 1.2 кВт,Задняя правая: ∅ 18 см, 1.8 кВтИндикатор остаточного тепла для каждой конфоркиУправление и функции:Поворотные ручкиДополнительная информация:Мощность подключения: 6400 ВтПотребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт
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