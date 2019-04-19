Газовая варочная панель GEFEST СГ СВН 2230 К8

Описание товара
ОписаниеОбщие данные: Габариты: 10×60×52,5 см Габариты ниши для встраивания: -х55,4×48,6 см Рабочий стол: закаленное стекло Конфорки: 4 газовые Передняя левая: 3,0 кВт Передняя правая: 1,0 кВт Задняя левая: 1,75-1,8 кВт Задняя правая: 1,75-1,8 кВт Встроенный электророзжиг Газ-контрольДополнительная информация: Чугунные решетки Фиксированное положение «малое пламя» Класс электробезопасности: 1 ХарактеристикиГабариты поверхности (ВхШхГ) (см)10×60×52,5Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)-х55,4×48,6Тип поверхностинезависимыйГаз-контрольРабочий столзакаленное стеклоЭлектроподжигавтоматическийКоличество конфорок4Конфорка быстрого нагрева (WOK)РешеткичугунныеЦветбежевыйГарантия2 годаСтрана-производительБеларусь