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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              12 361

              Газовая варочная панель GEFEST СГ СВН 2230 К8

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              ОписаниеОбщие данные: Габариты: 10×60×52,5 см Габариты ниши для встраивания: -х55,4×48,6 см Рабочий стол: закаленное стекло Конфорки: 4 газовые Передняя левая: 3,0 кВт Передняя правая: 1,0 кВт Задняя левая: 1,75-1,8 кВт Задняя правая: 1,75-1,8 кВт Встроенный электророзжиг Газ-контрольДополнительная информация: Чугунные решетки Фиксированное положение «малое пламя» Класс электробезопасности: 1 ХарактеристикиГабариты поверхности (ВхШхГ) (см)10×60×52,5Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)-х55,4×48,6Тип поверхностинезависимыйГаз-контрольРабочий столзакаленное стеклоЭлектроподжигавтоматическийКоличество конфорок4Конфорка быстрого нагрева (WOK)РешеткичугунныеЦветбежевыйГарантия2 годаСтрана-производительБеларусь
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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